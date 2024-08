Al mattino temporali in attivazione sul mare in possibile spostamento verso la costa, soprattutto a Ponente. Non si escludono locali fenomeni forti con grandine e colpi di vento. Altrove nuvolosità diffusa ma con bassa probabilità di precipitazioni. Migliora dal pomeriggio: così la previsione di Arpal.

VENTI: settentrionali a Ponente, meridionali o in regime di brezza altrove

