Ferragosto di fuoco per Nemo 16: l’elicottero della Guardia costiera soccorre tre unità da diporto

Giornata intensa per l’equipaggio di allarme dell’elicottero “Nemo 16” della Base aeromobili della Guardia costiera di Sarzana impegnato in attività di assistenza e soccorso nello specchio acqueo compreso tra Riomaggiore e Vada.

Nella giornata odierna, infatti, l’elicottero in assetto Sar decollato da Pisa per attività di monitoraggio è stato allertato e dirottato per prestare assistenza a 3 unità in difficoltà a causa del repentino peggioramento delle condizioni meteo marine. Impiegato dalle 10 alle 18 con una sola sosta per rifornimento, il Nemo 16 ha vigilato e operato garantendo il massimo supporto anche alle centrali operative locali.

