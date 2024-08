Ferragosto, niente tutto esaurito negli alberghi: “Meno italiani per colpa dell’inflazione”

Genova. Non è un Ferragosto da tutto esaurito negli alberghi di Genova e del Tigullio: è quello che riferiscono i gestori delle strutture ricettive parlando di un calo generalizzato delle presenze rispetto al 2023, anno record per la Liguria. Una situazione che riflette in realtà una tendenza generale a livello nazionale: l’inflazione e il caro prezzi stanno frenando i turisti italiani, compensati solo in parte dai maggiori movimenti degli stranieri.

“Alcuni alberghi sono pieni, specie quelli più piccoli, ma quelli con molte camere registrano un’occupazione dell’80-85% mentre l’anno scorso superavamo il 90% – spiega Aldo Werdin, presidente di Federalberghi Liguria attivo nel Tigullio -. In riviera agosto è sempre stato un mese più di italiani che di stranieri, anche perché dopo Ferragosto la gente inizia a tornare. Per fortuna da un paio d’anni gli stranieri viaggiano anche in questo mese”. Il ridimensionamento arriva però dopo un luglio più che positivo: “È andato bene – conferma Werdin – e ci ha permesso di recuperare quello che avevamo perso a giugno per il tempo sfavorevole, anche se non tutto. Anche aprile era andato male, maggio un po’ meglio. Come dico sempre, i conti li faremo alla fine”.

