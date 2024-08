Golfo Paradiso: raffica di soccorsi; 7 a Recco, 6 a Camogli, 3 a Bogliascorecordo

La prima richiesta di soccorso a Sori poco dopo la mezzanotte per un bimbo di un anno colpito da una crisi respiratoria e trasportato al Gaslini in codice rosso dalla Croce Verde di Bogliasco. Nel pomeriggio a Camogli Soccorso alpino all’opera alla Cala dell’Oro nel parco regionale di Portofino per aiutare un escursionista.

In un fazzoletto di territorio i soccorsi dalla mezzanotte alle 20 sfiorano la ventina; guida la classifica Recco con sette casi, segue Camogli con cinque, quindi Bogliasco con tre. Variano le età delle persone in difficoltà; a Bogliasco il più giovane ha un anno e la più anziana 97; cambiano le patologie, dai traumi per cadute fino ad una overdose, ancora a Bogliasco. Diverse le destinazioni ospedaliere: San Martino, Galliera ma anche Lavagna. I numeri non dicono lo sforzo delle pubbliche assistenze, dalla Croce Verde di Bogliasco ai Volontari del soccorso di Ruta, passando dalla Croce Verde di Recco (gli accordi prevedono una turnazione anche con la Croce Verde di Camogli e la Croce Rossa di Sori); tanto è vero che, essendo tutte impegnate nello stesso momento, in un caso è intervenuta la Croce Rossa di Santa Margherita Ligure.

