Il Vaiolo delle scimmie ora fa paura. Bassetti: “Terapia e profilassi. Dobbiamo evitare la diffusione globale”

Liguria. “Occorre organizzarsi presto con tutte le misure di terapia e profilassi per evitare la diffusione globale. Potrebbero esserci casi d’importazione legati ai viaggi, anche nel nostro paese“. È il monito lanciato da Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, dopo che l’Oms ha dichiarato ieri l’emergenza sanitaria globale in seguito all’aumento dei casi di vaiolo delle scimmie.

“Una risposta internazionale coordinata è essenziale per fermare queste epidemie e salvare vite umane – ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus -. Il rilevamento e la rapida diffusione di un nuovo clade di mpox nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, il suo rilevamento nei Paesi vicini che non avevano precedentemente segnalato la malattia, e il rischio di un’ulteriore diffusione in Africa e oltre sono molto preoccupanti”, ha spiegato. A questo, ha aggiunto, si sommano “altre epidemie di altri cladi di vaiolo in altre parti dell’Africa”.

