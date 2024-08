La 10 senza un padrone: Salvatore Esposito torna al 5 dei tempi della Spal, Vignali cambia il settimo numero

È uno Spezia senza numero 10 quello che si presenta ai blocchi di partenza della Serie B. Spicca l’assenza del numero del calcio per eccellenza nella lista dei giocatori in rosa di Luca D’Angelo, che proprio quest’estate avevano visto il ritorno di Daniele Verde con la maglia che lo aveva reso grande allo Spezia. Ma quel numero 10, ottenuto dopo un anno di transizione sulle spalle di Salvatore Esposito, Verde non ha avuto modo di vestirlo vista la cessione maturata alla Salernitana prima dell’esordio in stagione. Per questo la maglia resta libera, chissà se per una ‘sorpresa’ di fine mercato.

Come detto, Salvatore Esposito ha scelto di cambiare numero. Il play spezzino è tornato al passato, e dopo il 25 di esordio con lo Spezia e il 10 dello scorso anno ha optato per il 5, il numero che lo ha accompagnato per quasi tutta la sua avventura alla Spal (eccezion fatta per un anno con il 6, ndr). Per il resto poche le novità rispetto allo scorso anno: Mouhamadou Sarr ha scelto l’1 per difendere la porta spezzina, mentre Giuseppe Aurelio ed Edoardo Soleri hanno confermato il 31 e il 27 che vestivano lo scorso anno a Palermo. Duccio Degli Innocenti ha optato per il 6 mentre Luca Vignali ha cambiato per la settima volta il suo numero allo Spezia, passando da 14 dello scorso anno al 32 di quello attuale (dopo aver vestito, in ordine il 24, i 2, il 69, il 5 e il 12). Pio Esposito ha confermato la maglia numero 9, così come Falcinelli con l’11 e Di Serio con il 20. A Giorgeschi la 65, la 44 per Benvenuto, mentre Salva Ferrer, in attesa del ritorno in campo, ha ereditato la 4 di Joao Moutinho, visto che la sua 21 è occupata da Corradini.

