La tradizionale Festa del Dolce anima il weekend post-Ferragosto di Bracelli

Interessante fine settimana dal 17 al 18 agosto a Bracelli in Comune di Beverino a cura del locale comitato di volontari con il patrocinio della Pro Loco di Beverino. Si inizia sabato in piazza della Chiesa, a partire dalle 20.30, con la tradizionale Festa del Dolce, una simpatica e singolare iniziativa nata nel 1988 che anima l’estate del piccolo borgo conosciuto per i murales e le meridiane. Una apposita giuria, costituita da esperti pasticceri, decreterà il vincitore. La partecipazione è libera al pari della festa collettiva che chiuderà la serata con l’assaggio delle torte in gara. Domenica 18 agosto alle 21 conclusione del ciclo di eventi che hanno caratterizzato il mese di agosto con una notevole partecipazione di pubblico. Marcella Cima, studiosa della storia del borgo, le cui radici affondano nel Medioevo, parlerà di un argomento poco conosciuto che merita ulteriori approfondimenti e ricerche, relativo al castello di Bracelli. La struttura, oggi in parte non più visibile, posta in posizione strategica sulla sommità di un colle che guarda la valle, era caratterizzata da una complessa cinta muraria munita di numerose porte di accesso. Marcella Cima ha dedicato al castello interessanti studi sviluppando alcune interessanti ipotesi sulla struttura e sulla collocazione della torre. L’iniziativa avrà luogo nella moderna piazza Castello che ricorda l’originaria collocazione castrense sulla parte più alta del borgo.

