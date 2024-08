Rapallo: festa a Santa Maria del Campo, stasera la solenne processione

La pioggia non ha fermato la festa della parrocchia di Santa Maria al Campo, a Rapallo. I tre giorni finali di festa per Nostra Signora Assunta hanno registrato una grande affluenza di pubblico, e anche al pranzo di Ferragosto hanno partecipato parecchie persone, salvate dalla tensostruttura appena comprata dal comitato organizzatore della festa, conosciuta anche come Sagra dell’Asado. Ottima la regia del Comitato Festeggiamenti Parrocchia Santa Maria.

Le celebrazioni religiose sono iniziate martedì 6 agosto, con una novena ogni giorno alle 18. Mercoledì 14 agosto alle 18 c’è stata la messa solenne celebrata da don Fabio Mazzino, parroco di Zoagli. Giovedì 15, alle 8 la giornata è iniziata con la messa celebrata dal parroco don Davide Sacco. Altra messa solenne alle 11, presieduta da don Francesco Basso, sacerdote novello. Alle 18 messa solenne celebrata da Giampio Devasini, vescovo di Chiavari. La musica sacra è stata eseguita dalla Cantoria Parrocchiale, con la partecipazione del Corpo bandistico Città di Rapallo. In mattinata concerto di campane a cura degli Amici di Bacci Bavestrello. Durante tutti i giorni della manifestazione c’è stata una pesca di beneficenza.

