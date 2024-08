Rapallo: motorino sbanda, ragazzo ricoverato in codice rosso

Raffica di soccorsi la scorsa notte in particolare per incidenti senza gravi conseguenze. E ancora coliche renali, crisi respiratorie e gastriti. Nulla di drammatico ma tantissimo lavoro per la macchina del 118 e del pronto soccorso di Lavagna.

L’incidente più grave a Rapallo poco prima delle 2.00 in via del Villone. Il conducente di un motorino con due persone a bordo ha perso il controllo del mezzo. Un ragazzo di 22 anni ha avuto la peggio e, politraumatizzato, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Lavagna. Sono intervenuti il medico del 118 con la Croce Bianca Rapallese e i Volontari del soccorso di Sant’Anna. Sul posto anche i carabinieri.

