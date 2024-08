Rapallo. Grave incidente questa notte a Rapallo in via del Villone, in località Santa Maria del Campo. Per cause da chiarire un motociclista ha perso il controllo del mezzo e due persone in tutto sono rimaste ferite.

È successo poco prima delle due. Sul posto l’automedica Tango 2 del 118 del Tigullio, la Croce Bianca e i Volontari del Soccorso di Rapallo.

» leggi tutto su www.genova24.it