La giunta comunale di Rapallo ha approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi per i lavori di adeguamento e messa in sicurezza del piano terra e dell’area esterna a Villa Devoto, situata in via Magenta. Il costo dei lavori previsti è di 130.000 euro.

La progettazione esecutiva dell’adeguamento dell’impianto elettrico del piano terra nell’ambito degli interventi di riqualificazione di Villa Devoto è stato redatto dall’ingegnere Michele Bertullo.

» leggi tutto su www.levantenews.it