Accordo tra Comune e Occhialeria Sociale, montature e lenti gratis alle persone in difficoltà

Genova. Il Comune di Genova ha stretto un accordo con l’Occhialeria Sociale di via Prè 149 rosso per la fornitura gratuita di montature per occhiali, nuove e di riutilizzo, lenti correttive bianche (comprese tra ipermetria +6 e miopia -6 e tra +/- 3 diottrie di correzione astigmatica), controllo della vista per persone dai 14 anni in su.

Potranno fruire delle agevolazioni i minorenni in carico ai servizi sociali territoriali, in particolare quelli in collocazione extrafamiliare (comunità di accoglienza educativa, genitore/bambino e affido familiare), oltre ai genitori inseriti in percorsi di tutela con i propri figli (comunità genitore/bambino). A migliorare la proposta è anche la dotazione di 100 gratuità annuali per persone adulte e anziane, in situazione di fragilità e vulnerabilità socio-economica, in carico ai servizi sociali del Comune di Genova, con l’Occhialeria Sociale che si riserva di rinnovare le gratuità in base all’andamento del progetto.

