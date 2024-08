Divieto assoluto su tutto il territorio comunale di Fosdinovo di utilizzare l’acqua potabile proveniente dagli acquedotti urbani per scopi diversi da quelli igienico domestici: lo stabilisce l’ordinanza siglata dal sindaco di Fosdinovo, Antonio Moriconi, provvedimento in vigore dal 13 agosto fino al 30 settembre prossimo. Nelll’ordinanza si rileva la “necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l’approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa dell’aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni, dell’aumento dei consumi per attività turistiche, irrigue, ecc.”. QUA il testo integrale del provvedimento.

L’articolo Fosdinovo, divieto di usare l’aqua potabile per scopi diversi da quelli igienico-domestici proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com