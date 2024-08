Emilia Romagna. Lavorava come badante per anziani, ma era ricercato dalla giustizia tanto che doveva scontare quasi 12 anni di carcere per vari reati: dalla truffa, ai furti, fino agli atti persecutori.

A smascherare e arrestare un 55enne italiano sono stati gli investigatori della squadra mobile di Bologna, a conclusione di una delicata attività di indagine. La notizia è riportata dall’Ansa.

