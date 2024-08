L’ex premier Mario Monti a Borghetto per presentare il libro “Demagonia. Dove porta la politica delle illusioni”

Borghetto Santo Spirito. Sesto appuntamento della rassegna “Serate e pomeriggi d’Autore” a Borghetto Santo Spirito. Sabato 17 agosto alle 21.30, presso il Cinema Arena Vittoria, il senatore a vita ed ex premier Mario Monti presenta il libro “Demagonia – dove porta la politica delle illusioni”.

Il libro “Demagonia”, edito da Solferino, affronta il tema della crisi della democrazia contemporanea. Monti, ex Presidente del Consiglio dei Ministri e figura di rilievo nell’ambito dell’economia e della politica europea, esplora le sfide che le democrazie moderne devono affrontare in un contesto caratterizzato da populismo, disinformazione e polarizzazione politica. Monti analizza come la demagogia stia erodendo i fondamenti delle democrazie liberali, influenzando negativamente le istituzioni e la qualità del dibattito pubblico. La sua analisi si concentra sui meccanismi attraverso cui i leader populisti manipolano le emozioni e le paure degli elettori per ottenere consenso, spesso a scapito delle verità oggettive e della razionalità. Il libro offre anche riflessioni sulle possibili soluzioni per contrastare questi fenomeni e rafforzare la democrazia. Monti sottolinea l’importanza di una maggiore educazione civica, del rafforzamento delle istituzioni democratiche e della promozione di un’informazione corretta e trasparente.

