Luni antica, gara da quasi 400mila euro per l’allestimento museale al Casale Gropallo

Aperta la gara per aggiudicarsi l’allestimento dell’esposizione museale archeologica al pianterreno e al primo piano del Casale Gropallo, a Luni antica: fondali, teche, panche, pannelli, supporti, componenti illuminotecniche ecc., di cui si chiedono fornitura e posa in opera. Importo complessivo del lotto stimato in circa 394mila euro, tra forniture, manodopera e oneri per la sicurezza. La gara parte da una base di circa 386.500 euro (forniture più manodopera; non soggetti a ribasso gli oneri per la sicurezza) e l’appalto sarà affidato secondo il criterio del prezzo più basso, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 31 agosto prossimo, esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma telematica sul Portale appalti della Provincia della Spezia, ente committente. Per i partecipanti alla gara è obbligatorio effettuare un sopralluogo. Le forniture oggetto di gara dovranno essere effettuate entro 150 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto. A questo link la modulistica con tutte le informazioni.

