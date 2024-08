Mare e terra: decine di interventi dei Vigili del fuoco per la burrasca di Ferragosto

Decine di interventi via mare e via terra dei Vigili del fuoco della Spezia per la brevissima e intesa ondata di maltempo che ieri ha travolto la provincia. Il comando della Spezia e il distaccamento di Sarzana si sono impegnate in una serie di azioni legate al taglio di piante e messa in sicurezza di altri elementi urbani compromessi dal vento.

Intenso il lavoro anche da parte del presidio di Lerici, dotato delle moto d’acqua, con il mare grosso ha soccorso almeno quattro canoe tra Lerici e gli spiaggioni dopo Tellaro. A bordo di una canoa erano presenti due donne, accompagnate a Tellaro perché in prossimità della baia. Altre quattro canoe non erano rientrate a Fiascherino e poi sono state ritrovate nella zona di Tellaro: tutti gli occupanti sono stati fatti rientrare via terra e le imbarcazioni recuperate nel pomeriggio.

A destare particolare attenzione l’intervento su uno yacht che ha rischiato di finire sugli scogli fino a che il motore non si è riavviato. Paura poi per un gommone, a bordo del quale erano presenti una famiglia con un bimbo piccolo, rimasto incagliato con l’ancora a causa del forte vento. Il gommone è stato poi scortato fino a Lerici.

Un vigile del fuoco fuori servizio infine, con un gommone “prestato” da un circolo di vela lericino ha partecipato alle attività dei colleghi sulle moto d’acqua per scortare le imbarcazioni in difficoltà. Super lavoro anche del distaccamento del porto dei Vigili del fuoco che ha collaborato con la Capitaneria di porto sempre per aiutare le imbarcazioni in difficoltà colte dalla burrasca. La quasi totalità degli interventi che hanno riguardato il golgo ha visto il coinvolgimento sia dei pompieri che della Guardia costiera.

