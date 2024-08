Montefiori: “Nautica, sindaco mai protagonista. E su aree Enel generica manifestazione di interesse non serve a nulla”

“E’ da tempo che il sindaco si pavoneggia, di fatto autocelebrandosi, come nel suo stile, citando la città quale sede di un importante distretto della nautica da diporto, provando, velatamente, ad appropriarsi anche della nascita e dello sviluppo di questo particolare segmento dell’economia spezzina, rispetto al quale non è stato mai protagonista. Ogni tanto è bene, però, ritornare con i piedi per terra e rendere ai cittadini fatti più aderenti alla realtà rispetto a come vengono, troppo spesso, proposti”. Si apre così un intervento diffuso da Andrea Montefiori, consigliere comunale spezzino del Partito democratico.

“Vorremmo che l’amministrazione raccontasse di meno e si concentrasse su nuove idee e proposte per il futuro – prosegue Montefiori -. L’elaborazione e la progettazione, fondamentali se si vuole governare davvero, sono state le grandi assenti dell’era Peracchini. Il distretto della nautica è un’idea di inizio millennio, sostenuta dalla giunta della Regione Liguria di allora e dagli enti locali spezzini, che promuovevano la diversificazione del sistema produttivo spezzino a seguito del restringimento del perimetro delle aziende a partecipazione statale, per decenni perno dell’economia provinciale. Nel corso degli anni, alla Spezia, si sono insediati i principali marchi del settore, quali sono Ferretti, Pecchiotti-Perini, Sanlorenzo, Baglietto (oltre a Fincantieri). I fattori che ne hanno favorito la presenza sono stati, oltre ovviamente all’iniziativa imprenditoriale dei gruppi sopra citati, una linea di costa disponibile e adatta alla produzione e strumenti urbanistici che individuavano quella parte della città come sede per il Distretto della Nautica. Nel tempo venne, poi, realizzata la Darsena di Pagliari e identificata l’area delle ex Casermette per lo sviluppo del refitting, attraverso l’elaborazione e l’approvazione un piano d’area dedicato, condiviso con gli operatori economici che ne erano i destinatari naturali. Questo scenario è quello che l’attuale sindaco si è ritrovato nel 2017. Da allora null’altro è accaduto di rilevante, se non una inevitabile progressione, anche in termini urbanistici, del progetto ex Casermette”.

