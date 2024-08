Ordinanza balneare a Ceriale, Nervo replica: “Danno di immagina al nostro paese che si poteva evitare intervenendo in tempo”

Ceriale. “I cittadini sono ormai abituati al comportamento del vice sindaco Giordano che quando non sa come rispondere alle domande che gli vengono poste fa finta di non capire e si arrampica sugli specchi perché nessuno ha mai affermato che non dovesse essere emanata l’ordinanza di divieto di balneazione, anzi, ritengo che fosse un atto obbligatorio di fronte ad una situazione di emergenza che vedeva coinvolta la salute pubblica”. Dichiara il capogruppo di opposizione a Ceriale Piercarlo Nervo.

“Io ho semplicemente affermato che vi sia stato un danno di immagine per il nostro paese, che si sarebbe potuto evitare, intervenendo in tempo visto che la tubazione che era danneggiata da mesi; cosa di cui il vice sindaco era al corrente e sulla quale tace. Inoltre ho richiesto spiegazioni per capire come mai il vice sindaco ha ricevuto una segnalazione in data 12.08.2024 alle ore 20.00 e la servizi ambientali è intervenuta il giorno successivo alle ore 10.00: mi risponda su questo e non continui a tacere”, prosegue.

