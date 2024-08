Quattordicenne accoltellato per un like, la criminologa Bolzan: “Casi in aumento, i modelli culturali sono fondamentali”

Genova. Una lite tra giovanissimi che si trasforma in un accoltellamento durante la festa patronale. Quanto accaduto la notte scorsa a Sori, dove un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato da un tredicenne al campetto sportivo del paese, ha lasciato l’intera comunità sotto choc e suscitato moltissimi interrogativi e timori su come un fatto di questa violenza possa essersi verificato tra due poco più che bambini. Soprattutto tenendo conto delle cause.

Il ragazzo ferito, attualmente ricoverato al San Martino non in pericolo di vita, è stato infatti aggredito dal tredicenne a causa di un like messo a una fotografia postata sui social da un’altra ragazzina. Stando a quanto ricostruito i due, con i rispettivi amici, si sarebbero dati appuntamento al campetto di Sori mentre andava in scena la festa patronale proprio per “regolare i conti”.

