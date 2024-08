Taglio degli alberi, M5S Genova: “La trasparenza sulla gestione del verde? Un miraggio”

Genova. “A Genova la trasparenza sulla gestione del verde non arriva mai! Dai mancati calendari di sfalcio, alle ferite ben più acute: quelle per il taglio alberi. In un momento storico di crisi climatica, con estati sempre più torride, nel momento in cui la risposta dovrebbe essere totale verso gli alberi – per la loro moltiplicazione, per l’investimento massimo alla manutenzione – assistiamo a interventi pesantissimi in barba alla sensibilità per il verde che i genovesi stanno dimostrando sempre più. Alle continue e sempre più pressanti richieste di manutenzione degli alberi, la risposta dell’amministrazione è invece quella di spendere denari per eventi discussi (da Genova Jeans ad Ocean Race)”.

Lo dichiarano i pentastellati del M5S Genova, che poi continuano: “un segnale negativo su tutti? L’abbandono del tavolo per il Piano del Verde da parte della quasi totalità delle associazioni ambientaliste genovesi!”.

