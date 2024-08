Tovo piange la scomparsa dell’ex sindaco Carletto Fantoni, Oddo: “Protagonista della vita del nostro paese”

Tovo San Giacomo. Lutto a Tovo San Giacomo per la scomparsa di Carletto Fantoni, ex sindaco e consigliere comunale del paese.

A dare la notizia è stato questa mattina il sindaco Alessandro Oddo: “Carletto è stato per oltre mezzo secolo un protagonista della vita politica e sociale del nostro paese – ricorda il primo cittadino con un post su Facebook -. È stato infatti più volte sindaco oltre che vice sindaco e consigliere ed ha svolto i suoi mandati sempre con onestà ed impareggiabile passione. Ha amato la sua terra ed ha dato tutto quello che aveva, sempre in maniera disinteressata, per far crescere e sviluppare Tovo San Giacomo combattendo importanti battaglie per il benessere dei tovesi e per il territorio: solo ad esempio, ricordo quelle per la difesa del Santa Corona, per togliere i camion della spazzatura lungo le strade, per allargare la strada provinciale”.

