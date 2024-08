14enne accoltellato a Sori, i carabinieri convocano i genitori dei ragazzi

Genova. Sono stazionarie, e quindi non rischia la vita, le condizioni del ragazzo di 14 anni accoltellato da un 13enne nella sera di Ferragosto a Sori, nel levante genovese. L’adolescente, operato alle tre ferite – addome, coscia e spalla – è ricoverato al policlinico San Martino di Genova

Intanto proseguono le indagini del carabinieri sull’episodio, andato in scena in un campetto vicino alla chiesa del paese durante la festa patronale. I militari hanno convocato, per ascoltarli, i genitori di entrambi i ragazzi e hanno raccolto decine di testimonianze che fanno escludere l’ipotesi che dietro lo scontro ci fosse un giro di baby-gang.

» leggi tutto su www.genova24.it