Albisola Superiore. A un anno dalla morte Albisola ricorda il ceramista Giovanni Poggi con l’anteprima del docufilm “Il Sottobosco”.

La ceramica, arte antica e profondamente radicata nella cultura di Albisola, ha trovato negli anni un volto, quello di Giovanni Poggi, protagonista indiscusso della scena locale nonché del docufilm “Il Sottobosco – Giovanni Poggi, una vita per la ceramica”. Lunedì 19 agosto, alle ore 21.30, piazza della Scacchiera a Albisola si trasformerà in un suggestivo cinema all’aperto per rendere omaggio a un uomo che ha segnato, in modo indelebile, la storia albisolese e internazionale.

» leggi tutto su www.ivg.it