A causa delle avverse previsioni meteo lo spettacolo “Bollicine” con Max Giusti, previsto per domenica 18 agosto alle 21.30 in Piazza Europa nell’ambito della rassegna La Spezia Estate Festival, è rinviato a lunedì 19 agosto (sempre alle 21.30).

I biglietti acquistati restano validi. Per eventuali richieste di rimborso è possibile recarsi lunedì mattina presso il Botteghino del Teatro Civico, aperto dalle ore 8.30 alle 12. Per le richieste di rimborso relative all’acquisto dei biglietti on line è necessario seguire la procedura indicata nelle comunicazioni che arriveranno via mail dalla piattaforma.

Lunedì 19 la biglietteria dell’Area Spettacoli in Piazza Europa sarà aperta a partire dalle 18.30 fino a inizio spettacolo.

Info: tel. 0187-727521

Email: info@teatrocivico.it

L’articolo Arriva il maltempo: rinviato lo spettacolo di Max Giusti in Piazza Europa proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com