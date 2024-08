Auto infilzata nel guard rail a Levanto: illesi i tre occupanti. Arrivano i Vigili del fuoco volontari

Paura ieri sera per tre giovani turisti a Levanto, in località Busco, per un incidente stradale. Per dinamiche in fase di accertamento chi era alla guida ha perso il controllo dell’auto e finendo contro un guard rail. I tre occupanti sono rimasti fortunatamente illesi perché l’automobile è stata bloccata dalla protezione stradale ma allo stesso tempo è rimasta “infilzata” della striscia di metallo con la parte anteriore che ha interessato il motore. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco volontari di Levanto con l’autopompaserbatoio e il mezzo Saf. Hanno poi proceduto alla rimozione del mezzo dal guard rail. Un intervento complesso e delicato, durato più di due ore.

