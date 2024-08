Bertola: “Grande prova, due punti persi ma uno guadagnato”

Gol nel derby per un ragazzo cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, Nicolò Bertola difficilmente dimenticherà la partita di questa sera. “Abbiamo fatto un’ottima prestazione, sia nel primo che nel secondo tempo, seppure in modi diversi. Nel primo abbiamo giocato a calcio, nel secondo abbiamo smesso di giocare ma abbiamo lottato fino alla fine. Sono due punti persi ma un punto guadagnato”, racconta nel post match. “Dobbiamo migliorare, perché anche se siamo in vantaggio dobbiamo continuare a giocare e non abbassarci, giocando il nostro calcio”.

Un gol importante, il secondo in maglia Spezia, ad una settimana dalla partita con il Frosinone: “Il Pisa è una squadra di altissimo livello, accompagnata da un fattore casa che gioca a suo favore. Siamo stati bravi, abbiamo lottato. Sono una grande squadra, diranno la loro come noi diremo la nostra. Io cerco di aiutare la squadra in ogni modo, abbiamo fatto un’ottima prestazione. Dobbiamo migliorare, ci lavoreremo, e continueremo a dare il massimo. La prossima è contro il Frosinone, una grande squadra. Saremo in casa, conteremo sull’aiuto dei nostri tifosi che sono il nostro dodicesimo uomo e dall’anno scorso ci supportano”, conclude.

