Calcio/ Il Genoa parte con il botto: Inter fermata sul 2-2

Messias nel recupero segna il calcio di rigore concesso per un fallo di mano e il Genoa ferma l’Inter sul punteggio di 2-2. L’attaccante brasiliano prima si fa ribattere la conclusione da Sommer ma poi sulla ribattuta è lesto e insacca sotto la Nord. Il Ferraris può fare festa per il primo punto in campionato. Out Ekuban e Pinamonti in attacco Gilardino rilancia la coppia Messias-Vitinha già insieme in coppa Italia. A destra esordio di Zanoli con Sabelli in panchina, mentre in mezzo spazio a Malinovskyi al posto di Thorsby. In porta c’è il debutto di Gollini supportato dal tiro difensivo Vogliacco, Bani e De Winter.

E’ l’Inter ad avere due grosse occasioni nei primi minuti: all’8 è Thuram di destro a impegnare Gollini e al 14’ Calhanoglu a calciare fuori. Alla prima occasione il Genoa si porta sull’1-0 con Vogliacco bravo a sfruttare una indecisione di Sommer. Primo gol in serie A per il difensore rossoblu. Ma il vantaggio dura soltanto dieci minuti perché al 30’ Thuram salta più in alto di tutti e stavolta Gollini non può fare nulla e porta i suoi sull’1-1. Al 38’ gli ospiti chiedono un calcio di rigore per un tocco su Thuram ma Feliciani, dopo aver assegnato il penalty, viene richiamato dal Var e torna sulla sua decisione, non c’è nulla si può proseguire. Nel finale Inter vicino al vantaggio ma Gollini e Badelj blindano la porta prima su Lautaro e poi su Dimarco.

