Camogli: cartello pericoloso in via Colombo

Un vistoso cartello promuove in via Colombo a Camogli, la vendita dei box privati e interrati sotto l’area dell’ex scalo ferroviario e la stessa via Colombo. Il cartello è fissato all’ex “casetto del sdazio” e sporge sul marciapiedi ad altezza cranio. Fino ad oggi non è accaduto nulla e facciamo gli scongiuri perché mai accada. Ma nella logica di evitare infortuni e responsabilità, sarebbe stato opportuno sistemare il cartello almeno a due metri da terra. La speranza è che finalmente tutti i box vengano venduti e il cartello (e pericoli annessi) sparisca. (m.m.)

