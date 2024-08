Nel tardo pomeriggio in un campeggio di Cavi, è andata a fuoco una roulotte, bruciata solo in parte. E’ stato lo stesso personale del campeggio ad intervenire in attesa dei vigili del fuoco di Chiavari che hanno poi effettuato la bonifica. Le cause del rogo sono dovute probabilmente ad un corto circuito. Una persona è rimasta lievemente ustionata ed è stata soccorsa sul posto dalla Croce Rossa di Lavagna.

» leggi tutto su www.levantenews.it