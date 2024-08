D’Angelo dopo il pari di Pisa: “Grande partita, il punto è giusto. Peccato la fine del primo tempo”

“Il gol del 2-1 preso a venti secondi dalla fine ha cambiato la tendenza della partita”. È un Luca D’Angelo soddisfatto quello che parla in conferenza stampa dopo il pareggio dello Spezia nel derby contro il Pisa. Un punto che porta un pizzico di amarezza, soprattutto visto il doppio vantaggio guadagnato nelle Aquile nel finale di primo tempo, ma ai punti è un punto meritato e giusto per quanto visto nel match. “Il primo tempo l’abbiamo giocato molto bene, nel secondo siamo andati in difficoltà dopo il gol del 2-1 preso a 20 secondi dalla fine. Il Pisa ha spinto molto, specie sotto la curva, non ha creato tantissimo per pareggiare ma lo ha fatto. Abbiamo attaccato meno bene nella ripresa ma abbiamo difeso bene, siamo stati quasi perfetti nel primo tempo se non per quegli ultimi venti secondi”, racconta il tecnico.

Non si parli, dunque, di due punti persi, nonostante un pizzico di amarezza rimanga: “Sul 2-0 pensi di poter vincere, anche perché onestamente nel primo tempo il Pisa e ad inizio ripresa aveva calciato poco. Con l’impeto poi ha pareggiato, può essere un punto guadagnato perché a dieci minuti dalla fine magari la perdi anche vista la rimonta avversaria. La squadra ha addormentato la partita nel finale, ha dimostrato grande personalità. L’avversario è di grande valore, ben messo in campo, penso il punto sia giusto, lo Spezia penso abbia giocato una grandissima partita”. Secondo il tecnico non ci sono grandi colpe sui gol subiti: “Il secondo gol del Pisa penso nasca da una grandissima palla in mezzo all’area, è merito della coppia crossatore-Canestrelli. Sul primo gol dovevamo intercettare prima la palla, poi il cross è stato bellissimo ed era difficile da difendere. Gli errori fanno parte del gioco, il Pisa è stato bravo, ma noi nel primo tempo e nel finale abbiamo giocato bene, meglio del Pisa, e il risultato era giusto. Poi il Pisa ha avuto merito di riprenderla”.

