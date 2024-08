Genoa, Gilardino: “I singoli fanno la differenza, ma la squadra è quella che conta più di tutto”

Genova. Dopo il frastuono degli ultimi giorni parla il campo e mette a tacere chi il campionato lo giudica solo sulla carta. Il Genoa non ha cambiato la sua attitudine a restare nella partita pur soffrendo, con la grinta nel non darsi mai per vinto e nell’affrontare a viso aperto chiunque, campioni d’Italia compresi.

Certo, ci sono diverse situazioni da registrare e nuovi acquisti da inserire, ma la stella polare è quella indicata dal suo allenatore. Alberto Gilardino fa di necessità virtù e mostra come il vero asso del Genoa sia il suo collettivo.

