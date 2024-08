Genoa – Inter LIVE. Gilardino sceglie la qualità di Malinovskyi. Thorsby in panchina

Genova. Debutto del campionato Serie A Enilive al Ferraris con Genoa – Inter. Caldo afoso a Marassi per la prima giornata. Nella Nord è tutto pronto per una coreografia che si preannuncia memorabile. Pioggia di fischi all’ingresso degli avverari, che vedono tra le fila l’ex portiere Martinez.

Il Genoa si presenta in campo con Vitinha supportato da Messias, che in quella posizione ha mostrato di far molto bene. A centrocampo Gilardino sceglie la qualità di Malinovskyi, mentre Thorsby parte dalla panchina.

