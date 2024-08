Inzaghi con rammarico: “Mateju-Tramoni, dal campo era rigore. Ma ci sappiamo accontentare”

“Non siamo stati la solita squadra, siamo stati un po’ contratti. Ma perdendo 0-2 dobbiamo accontentarci”. Parla così Filippo Inzaghi, tecnico del Pisa, dopo il pareggio contro lo Spezia nella prima giornata di Serie B. “La prima in casa con tanta gente era complicata, non abbiamo cominciato come a Frosinone e se fossimo passati in vantaggio sarebbe stata un’altra partita. Il primo tempo non mi è piaciuto, sono molto entusiasta del secondo e avremmo meritato di vincere. Perdendo 0-2 dobbiamo saperci accontentare. Ripartiamo da tutte le cose buone viste”, spiega, prima di concludere con l’episodio dubbio tra Mateju e Tramoni in area di rigore spezzina: “Dal campo secondo me è sempre rigore, per me c’è stato contatto con le gambe. Tramoni non può cadere a due metri dalla porta quando sta facendo gol, ma non guardiamo queste cose perché gli episodi alla fine si compensano. Dobbiamo migliorare, ma sono soddisfatto della reazione”.

