Le pagelle: Pio è un altro, Bertola quasi perfetto. Piccolezze negano tre punti

Sarr 6,5 – Dopo l’esordio a Salerno si presenta a pochi passi dai tifosi dello Spezia nel settore ospiti con una parata fantastica su Moreo. Un colpo di reni degno di nota per il numero uno spezzino, che va giù in pochissimi decimi di secondo, negando il gol al Pisa. Bene in uscita, non troppo titubante con il pallone tra i piedi, una bella doppia parata nella ripresa e non può nulla sui gol. Un secondo esordio positivo.

Mateju 6,5 – Partita di livello assoluto per il difensore ceco, che giganteggia in ogni duello contro gli avversari. Fa da schermo a Sarr quando c’è bisogno, salva tutto contro Tramoni e compagni, prende un sacco di colpi e recupera tantissime situazioni complesse. Tra i migliori.

