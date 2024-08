Liguria, mondo della musica in lutto: è scomparso il pianista Mauro Castellano

Savona. Scomparso all’ospedale San Paolo il pianista e compositore Mauro Castellano. A un anno esatto dell’addio a Renata Scotto, un altro lutto per la musica e la città di Savona, dove l’artista era nato 61 anni fa.

Castellano, aveva studiato con Walter Ferrato, diplomandosi appena diciasettenne al conservatorio “Paganini” di Genova dove divenne più tardi docente. In carriera suonò per alcune delle più prestigiose istituzioni musicali italiane cone la Biennale di Venezia, il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Regio di Torino, ma anche e soprattutto all’estero: da Parigi a New York, da Londra a Berlino fino a Los Angeles.

