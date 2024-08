Maltempo, Sarzana chiude stabilimenti e spiagge libere per la giornata di domenica

Il Comune di Sarzana, come altri in provincia della Spezia, ha comunicato di aver emesso un’ordinanza in vista dell’allerta meteo gialla, arancione e nuovamente gialla prevista a partire dalla mezzanotte di oggi per i temporali in arrivo sulla Liguria.

Il sindaco Cristina Ponzanelli, pertanto, ha disposto la chiusura degli impianti sportivi, dei parchi pubblici, dei cimiteri, degli stabilimenti balneari, delle spiagge libere e libere attrezzate; la sospensione degli eventi culturali, spettacoli, mercatini e sagre su suolo pubblico; il divieto di balneazione su tutte le spiagge e scogliere del litorale.

