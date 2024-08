Pio-gol nel suo secondo debutto: “Ora sono più consapevole, ho capito come fare la differenza in area”

È tutto un altro Pio Esposito quello che questa sera all’Arena Garibaldi ha guidato l’attacco dello Spezia, trovando il primo gol in stagione in Serie B della squadra di D’Angelo. “Come ho detto quando sono tornato, l’anno scorso mi è servito come anno di esperienza”, racconta la punta nel post gara. “Sono più sicuro dei miei mezzi, più consapevole della categoria e penso che farà la differenza questa cosa. Non mi sono posto un numero di gol, sicuro voglio fare meglio dell’anno scorso. Quest’anno ho capito più come muovermi in categoria, ho capito come fare la differenza in area di rigore ed essere più cinico. Il mister ci chiede di lavorare per i compagni, oltre che fare gol. Io sono un attaccante fisico, usare il mio fisico per fare sponde è una delle cose principali”.

Un reparto che, rispetto allo scorso anno, ha più qualità e che ha aumentato la competitività: “Tutti i miei compagni di reparto sono fortissimi, siamo tutti complementari e possiamo entrare tutti insieme. Questa concorrenza aiuta tutti a stimolarci, siamo grandi lavoratori tutti”, prosegue Pio, che parla poi del percorso della squadra negli ultimi sei mesi: “Stiamo continuando il percorso iniziato da gennaio in poi, un percorso che ci ha portato ad una salvezza incredibile. Stiamo continuando bene su quest’onda, da gennaio siamo questi e per me dobbiamo continuare così. Sono entusiasta per la stagione”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com