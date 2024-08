San Colombano: mancato sfalcio dell’erba, un’interrogazione

I sottoscritti Claudio Solari, Paola Repetto e Mirco Aste in qualità di Consiglieri comunali del gruppo “Territorio e Sviluppo” e Franco Amadori Consigliere comunale e Capogruppo del Gruppo “Misto – Amadori”;

Visti: Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

La legge 267/2000;

Constatato: Che per Ferragosto non è stato ancora eseguito lo sfalcio della vegetazione delle strade comunali nella zona alta di Cichero ivi compresa l’area verde attrezzata SIC Monte Ramaceto;

Sentite; Le lamentele della popolazione e delle attività della zona;

Atteso: Che ci si attendeva che da parte dell’Amministrazione comunale le strade e le aree di cui sopra venissero sfalciate in tempi adeguati;

Interrogano il Sindaco per conoscere quali sono i motivi per questa dimenticanza e quando si intende intervenire;

Si resta in attesa di una risposta scritta.