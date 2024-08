Tagli alle corse Atc, il Pd: “Si riduce il servizio pubblico, ma si fanno corse speciali per la Madonna Bianca”

“Non poteva mancare l’ennesimo weekend di tagli alle linee del trasporto pubblico da parte di Atc, nel colpevole silenzio di Peracchini e Casati. Questa volta però abbiamo notato che mentre vengono soppresse corse urbane ed extraurbane necessarie a collegare le periferie con il centro città, o i comuni della provincia con quello capoluogo, l’azienda decide di mettere a disposizione un servizio potenziato durante le sere di sabato e domenica, in occasione della festa della Madonna Bianca a Porto Venere. Quindi da una parte si nega la normalità di un servizio pubblico che, attraverso il pagamento delle tasse, spetterebbe di diritto agli spezzini, mentre dall’altra si investono risorse per interventi spot, rispetto ai quali, a fronte della crisi e del caos in atto, l’opportunità è veramente discutibile”. Lo afferma in una nota stampa il gruppo consiliare del Partito democratico, composto da Martina Giannetti, Marco Raffaelli, Andrea Frau, Andrea Montefiori, Dino Falugiani e Piera Sommovigo.

“Leggiamo tutto ciò come una scelta incomprensibile della dirigenza Atc – proseguono i dem – e sarebbe utile invece che un po’ di chiarezza la si cominciasse a fare ed anche a comunicare alla cittadinanza, soprattutto rispetto alle azioni che si pensa di mettere in campo in vista della ripresa delle scuole a settembre”.

Ai consiglieri comunali spezzini del Pd fanno eco i colleghi di partito in consiglio provinciale, Simone Regoli e Camilla Monfroni: “Questi tagli si vanno ad aggiungere a quelli quotidiani ad alcune linee urbane in vigore dall’inizio dell’orario estivo balneare e ad ulteriori tagli che hanno interessato per settimane le corse balneari della Val di Vara per le Cinque Terre. Ciò che in un primo momento poteva apparire per un’emergenza temporanea si sta trasformando in una misura strutturale e consolidata”, rilevano i due consiglieri provinciali.

“Atc non è più in grado di garantire il servizio di trasporto pubblico locale come previsto dal contratto di servizio in essere tra Atc stessa con la Provincia della Spezia per il tramite dell’Agenzia della mobilità. A fronte di una gravissima situazione che non accenna ad allentarsi, bensì ad aggravarsi di settimana in settimana e con l’inizio delle scuole fra poco meno di un mese, ci chiediamo cosa potrà accadere e se Atc sarà in grado di svolgere regolarmente il servizio per consentire agli studenti, ma anche ai molti lavoratori pendolari, di poter raggiungere i plessi scolastici, le fabbriche e gli uffici. Tutto ciò premesso a fronte di un regolare contratto di servizio siglato tra Atc esercizio e Agenzia per la mobilità su delega della Provincia della Spezia”.

“Abbiamo presentato un’interpellanza – rendono noto Regoli e Monfroni – per capire se e da chi i tagli al servizio siano stati autorizzati, quanto incidano economicamente tali tagli sui corrispettivi spettanti ad Atc e se le inadempienze contrattuali abbiano determinato eventuali penali economiche. Chiediamo inoltre quali azioni concrete Atc intenda mettere in atto per garantire i servizi di trasporto invernale e quali azioni intraprenderà la Provincia della Spezia per tutelare l’interesse degli utenti”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com