Un lettore: “Via XXVII marzo è terra di nessuno con auto sul marciapiede o collegate alle colonnine per giorni”

“Spettabile redazione,

sulla sinistra potete ammirare un tipico esemplare di civilissimo turista che invece di collegare l’auto alla colonnina per il tempo necessario alla carica, l’abbandona in loco anche per giorni tanto sa bene che non vedrà l’ombra di una multa e tanto meno di un carroattrezzi.

Sulla destra potete invece godere della vista di un Suv nostrano piazzato sul marciapiede. Anche in questo caso il proprietario sa bene che da quelle parti i vigili sono praticamente sconosciuti”.

Rino Ricci

