Aulla, divieto di utilizzo dell’acqua potabile per scopi diversi da quelli igienico-domestici

Il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, ha emanato un’ordinanza in cui si vieta, su tutto il territorio comunale, di utilizzare l’acqua potabile proveniente dagli acquedotti urbani e rurali per scopi diversi da quelli igienico-domestici, nel periodo dal 12 agosto al 15 settembre 2024. QUA disponibile l’ordinanza, nella quale si rileva la “necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l’approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa dell’aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni, dell’aumento dei consumi per attività turistiche, irrigue, ecc.”.

