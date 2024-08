Calcio/ Samp, a Frosinone arriva un punto: 2-2. Rosso a Ioannou

La Sampdoria inizia con un pareggio il suo campionato: allo Stirpe di Frosinone è 2-2 con i gol dei blucerchiati segnati da Venuti e Coda mentre per i padroni di casa Ambrosini e Distefano. Nel finale i blucerchiati restano in 10 per il rosso diretto a Ioannou su Ghedjemis lanciato a rete.

E’ il Frosinone ad avere subito la possibilità di sbloccare la partita ma Ghidotti è bravo prima su conclusione di Darboe e poi and anticipare Oyono. La Sampdoria ci prova con la sua coppia d’attacco Coda e Tutino ma in entrambe le occasioni la palla termina sul fondo. Poi è ancora l’ex Cosenza a cercare la porta ma Cerofolini stavolta dice no. Poi è il Frosinone a rendersi pericoloso con Ambrosino ma Ghidotti dice no prima di capitolare al 44’: una incertezza con il suo difensore e pallone al numero 10 che a porta vuota regala l’1-0. Nel recupero la Sampdoria potrebbe pareggiare con Tutino ma l’attaccante dopo una bella progressione non riesce a indirizzare il pallone all’angolino complice un grande intervento di Cerofolini. Si chiude qui il primo tempo.

» leggi tutto su www.levantenews.it