Da Davide Grillo, Associazione Impegno

Un altro piccolo ma significativo passo avanti per l’Associazione Impegno Comune che dopo gli ormai centinaia di ricorsi presentati per le liste di attesa delle visite mediche in perenne ritardo si è vista recapitare per un suo assistito una risposta che conferma forse un passo avanti nella routine delle risposte “copia-incolla”.

» leggi tutto su www.levantenews.it