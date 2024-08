Dal secondo posto dietro Stalin ai successi nei Master, Ermirio racconta la sua lunga vita d’acqua

“A Vernazza abbiamo sempre avuto la fissazione per la pallanuoto, chissà perché”. Forse per la conformazione del porto, quasi un campo naturale, protetto. Forse perché un po’ per scherzo un po’ per davvero i bambini venivano buttati subito in mare e il secondo passo naturale è andare dietro a una palla.

Vittorio Ermirio è nato a Vernazza il 7 novembre 1942. Tra una partita a Cirulla in piazzetta e un viaggio in treno verso Spezia, il discorso cade sempre lì: il nuoto, la pallanuoto, il nuotare. “Ho fatto la prima gara a quattro anni, una classica di Vernazza: dal molo alla piazza. Primo classificato Stalin, secondo io”. Altri tempi, quando ci si chiamava per soprannome e il porticciolo si presentava in modo diverso.

“Ho voluto disegnare com’era. Il quadro è appeso nel ristorante dei miei cugini. Il mio soprannome era Bistecca, perché ero un bambino magro tutto ossa – spiega Ermirio –, poi quando ho cominciato a nuotare è diventato Paliaga. Erano gli anni Cinquanta e il campione triestino Giovanni Paliaga, detto Gianni, militava nella Chiavari Nuoto e vestì la maglia azzurra alle Olimpiadi di Helsinki, dove era ultimo frazionista nella staffetta 4×100, quando ad aprire la frazione era un certo Carlo Pedersoli, più tardi noto come Bud Spencer”.

