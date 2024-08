Festival organistico internazionale, pienone a Rapallo per il concerto di Philippe Lefebvre

Rapallo. Pienone ieri sera (17 agosto 2024) nella basilica dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo, in provincia di Genova, per il concerto di Philippe Lefebvre, maestro organista emerito della cattedrale di Notre-Dame a Parigi, musicista di fama internazionale.

Un successo per il XXVI Festival organistico internazionale Armonie sacre percorrendo le Terre di Liguria, organizzato dall’Associazione Rapallo Musica con la direzione artistica di Fabio Macera e Filippo Torre, che da anni ospita in Liguria i migliori concertisti europei, grazie alla cui arte le caratteristiche dello straordinario patrimonio organario della Liguria vengono esaltate in esibizioni seguite da un pubblico affezionato.

