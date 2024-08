Giovanissimi in piazza per fare un disegno di cento metri dedicato alla Lunigiana, poi dolce finale con pane e Nutella

Appuntamento martedì 20 Agosto alle 20:30 ad Aulla con la seconda edizione de “Il disegno più lungo”, evento organizzato dalla ProLoco Città di Aulla in collaborazione con l’associazione A piccoli passi e Avis Aulla e il patrocinio del Comune di Aulla. Una serata per bambini e ragazzi sino a 13 anni, chiamati a liberare la fantasia nella realizzazione colletttiva di un disegno lungo cento metri, seguendo il tema “La Lunigiana”. Ritrovo nel centro storico di Aulla, in Via XX Settembre; partecipazione gratuita. Al termine della serata si terrà un piccolo momento conviviale con pane e Nutella per tutti. Scorrendo qua sotto trovate la locandina:

