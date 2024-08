Incidente in via San Francesco, muore 55enne sarzanese

Tragico incidente stradale poco prima delle 13 di oggi a Sarzana dove ha perso la vita un uomo di 55 anni che stava percorrendo via San Francesco a bordo di un mezzo a due ruote. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri – ma sarebbe escluso il coinvolgimento di un altro mezzo – il conducente ne ha perso il controllo andando ad impattare contro un palo all’intersezione con via Bradia. Sul posto sono subito arrivati i militi della vicina Pubblica Assistenza Misericordia & Olmo i quali – su suggerimento di due ragazzi che hanno subito intuito la loro direzione – hanno intrapreso il breve tratto di strada contromano per raggiungere immediatamente il ferito senza rimanere bloccati nella strada al senso unico. Al loro arrivo, con il personale dell’automedica Delta 2 del 118, l’uomo aveva ancora polso, per quanto le sue condizioni siano apparse subito disperate; dopo i primi tentativi di rianimarlo è iniziata la corsa verso la Shock Room dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

