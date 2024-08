Incontro sul giornalismo nel ricordo di Giancarlo Fusco, iscrizione all’Albo ad onorem per l’indimenticata penna spezzina

Il 17 settembre del 1984 moriva Giancarlo Fusco, scrittore, giornalista, umorista e sceneggiatore spezzino, uno dei protagonisti della vita culturale italiana del Dopoguerra. Per ricordarne la figura a quarant’anni dalla scomparsa, l’Ordine dei giornalisti della Liguria e la Fondazione dell’Ordine dei giornalisti della Toscana organizzano un incontro sul giornalismo di ieri e di oggi, in programma sabato 14 settembre con inizio alle 10 nella Sala di Tele Liguria Sud (Via Veneto 43). L’iniziativa, che fa parte dei programmi della formazione professionale continua degli iscritti all’Ordine dei giornalisti, è aperta al pubblico. L’incontro, intitolato “Percorso Giancarlo Fusco, il giornalista affabulatore – Confronto sull’informazione tra ieri e oggi- Il primo Fusco, le origini alla Spezia”, vedrà come relatori il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Liguria Filippo Paganini, Raffaele Capparelli, giornalista e consigliere della Fondazione dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, Marco Ferrari, giornalista e scrittore, Umberto Guidi, giornalista e scrittore, Adolfo Lippi, giornalista e regista. È prevista anche la partecipazione di Elisa Todisco, nipote di Fusco.

