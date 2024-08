Renata Briano, blogger di Giallo Zaffferano, presenta il suo libro La Liguria in cucina (Erga) a Bergassana, comune di Sesta Godano, con appuntamento domenica 25 agosto alle ore 21,15. Il libro dell’ex assessore regionale ed ex parlamentare europea, con testo bilingue italiano/inglese, propone glossari, aneddoti, curiosità, spiegazioni di ricette. Scorrendo qua sotto la locandina con i contatti per le prenotazioni:

